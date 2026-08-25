Arsenal: Julián Álvarez ciblé pour remplacer Gabriel Martinelli

Alors que Gabriel Martinelli se rapproche d’un départ vers Al-Hilal, Arsenal prépare déjà sa succession. Les Gunners auraient fait de Julián Álvarez, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, une piste privilégiée pour renforcer leur secteur offensif.

Arsenal envisage de recruter l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pour pallier le départ potentiel de Gabriel Martinelli. Les Gunners poursuivent en effet les discussions avec Al-Hilal au sujet d’un éventuel transfert de l’ailier brésilien vers le club saoudien. Selon Sky Sports, Martinelli serait désormais ouvert à l’idée de rejoindre la Saudi Pro League, à condition qu’un accord soit trouvé entre les deux clubs. Les négociations auraient d’ailleurs connu des avancées ces derniers jours, notamment concernant le montant de l’opération.

Face à cette perspective, Arsenal aurait déjà identifié son éventuel successeur. Julián Álvarez figurerait ainsi parmi les priorités du club londonien pour renforcer son secteur offensif. L’international argentin, arrivé à l’Atlético de Madrid en provenance de Manchester City en 2024, est considéré comme l’un des attaquants les plus complets de sa génération. Sa polyvalence et son expérience au plus haut niveau correspondent au profil recherché par Mikel Arteta. Le départ de Martinelli pourrait donc entraîner un important mouvement au sein de l’attaque d’Arsenal dans les derniers jours du mercato.