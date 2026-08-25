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Arsenal: John Terry prévient William Saliba après l’arrivée d’Ezri Konsa

Selon John Terry, William Saliba pourrait perdre sa place de titulaire à Arsenal après l’arrivée d’Ezri Konsa. L’ancien défenseur de Chelsea estime que le nouveau venu a les qualités pour s’imposer aux côtés de Gabriel.

Romaric Déguénon
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Publié le à · Mis à jour le
Football
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Arsenal: John Terry prévient William Saliba après l’arrivée d’Ezri Konsa
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La légende de Chelsea, John Terry, estime que William Saliba pourrait avoir du mal à retrouver une place de titulaire à Arsenal, après l’arrivée d’Ezri Konsa. L’ancien défenseur central anglais considère que le recrutement de Konsa en provenance d’Aston Villa pourrait bouleverser la hiérarchie dans la défense des Gunners. Lors d’une intervention sur la chaîne TikTok de FC Bullard, Terry a notamment salué l’arrivée du défenseur de 28 ans, qu’il considère comme un renfort de premier plan pour Arsenal. Selon lui, Konsa devrait rapidement s’imposer aux côtés de Gabriel au cœur de la défense londonienne.

L’ancien capitaine de Chelsea a également évoqué avec enthousiasme les qualités de son ancien coéquipier à Aston Villa. Il a notamment mis en avant sa vitesse et son agressivité dans les duels, deux atouts qui pourraient être précieux dans le système de Mikel Arteta. Cette arrivée pourrait ainsi rebattre les cartes dans l’axe de la défense d’Arsenal. William Saliba, pourtant considéré depuis plusieurs saisons comme l’un des cadres du secteur défensif, pourrait devoir patienter avant de retrouver sa place dans le onze de départ.

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