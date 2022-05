« Arrêtez de salir le nom du Cameroun »: Maahlox réagit à l’affaire KS Bloom

Les réactions continuent d’affluer au sujet de l’affaire KS Bloom qui secoue la toile depuis quelques heures. Après Camille Makosso, l’artiste camerounais Maahlox est également monté au créneau pour exiger la libération immédiate de l’artiste Ivoirien et de tout son staff.

Invité au Cameroun dans le cadre d’un concert qui n’a pas finalement eu lieu, le rappeur gospel Ivoirien KS Bloom est bloqué au pays de Paul Biya. Pour cause, à l’instar d’autres artistes invités pour la circonstance, le jeune Ivoirien a refusé de monter sur scène parce qu’il n’a pas reçu la totalité de son cachet. Enervés, les organisateurs de l’évènement ont alors confisqué toutes les affaires du staff de l’artiste et ont mis aux arrêts l’un de ses managers l’accusant d’escroquerie.

L’énorme coup de gueule de Maahlox aux organisateurs du concert

Réagissant à l’affaire, l’artiste Camerounais Maahlox qui n’est visiblement pas content du comportement de ses compatriotes organisateurs de l’évènement n’est pas passé par quatre chemins pour leur dire ses quatre vérités. « Des fois il faut arrêtez avec vos conneries là hein ? Si vous n’êtes pas capable d’organiser un concert, il faut avoir l’humilité de reconnaître votre manque de professionnalisme et assumer vos échecs, vous donner une seconde chance en espérant faire mieux un autre jour c’est ça le showbiz« , a indiqué l’artiste.

Très irrité, Maahlox a ensuite appelé les promoteurs à laisser KS Bloom « rentrer chez lui en paix ». « Tout le monde au Cameroun sait que ce qui vous arrive n’est en aucun cas la faute de cet artiste, mais plutôt la votre, vous avez échoué et lui il a fait tout ce qu’il a pu pour sauver son nom et il a totalement raison. Il n’a pas signé pour être humilié donc fichez lui la paix. Arrêtez de salir le nom du Cameroun et reconnaissez que vous êtes tout simplement nul un point c’est tout« , a-t-il martelé.