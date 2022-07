« Arrêtez de me demander tickets de… »: fatigué, Molare tape du poing sur la table

Classé désormais au premier rang des personnalités les plus influentes du Showbiz Ivoirien, Molare est régulièrement sollicité par ses compatriotes à l’approche de chaque évènement. Fatigué, le chanteur vient de crier son ras-le-bol à travers un message sur les réseaux sociaux.

Ce n’est plus un secret pour personne. Soumahoro Mauryféré, dit Molare est l’un des poids lourds de la culture Ivoirienne. Artiste chanteur spécialiste du coupé-décalé, chef d’entreprises, et chevalier de l’ordre national du mérite, Molare a plusieurs cordes à son arc qui lui concèdent une certaine notoriété.

Fort de son influence, l’ancien chanteur coupé-décalé et promoteur de PRIMUD, Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé-décalé est régulièrement sollicité par ses compatriotes à chaque évènement près.

A quelques heures du concert de l’artiste Safarel Obiang prévu pour ce 29 juillet 2022 au palais de la Culture de Treichville, Molare est monté au créneau pour faire une mise au point. Visiblement harcelé par plusieurs personnes à propos des tickets, l’acteur culturel a exprimé tout son mécontentement.

« Arrêtez de me demander tickets de Voix des Anges – V.D.A ET DE Safarel Obiang. Changez soutenez vos artistes et quand la campagne démarre prenez vos tickets . Moi je dois les encourager, pas donner leurs tickets merci », a écrit Molare sur ses réseaux sociaux.