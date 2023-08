Ariel Sheney: triste nouvelle pour le chanteur ivoirien et sa femme Nadiya Sabeh

La compagne d’Ariel Sheney traverse actuellement une période de grande tristesse. Ayant déjà perdu son père il y a cinq ans, la chroniqueuse Nadiya Sabeh vient de perdre sa figure maternelle. Cette triste nouvelle a été partagée par Nadiya elle-même sur sa page Facebook.

Ariel Sheney et sa femme, l’actrice Nadiya Sabeh, sont frappés par un grand malheur. Nadiya a récemment partagé avec une grande tristesse la nouvelle du décès de la grande sœur de son père. « Tu me manqueras énormément, tante. Repose en paix et s’il te plaît, fais savoir à ton grand frère comment je me bats ici sur Terre pour te rendre fière, » a écrit Nadiya.

Selon les dires de la femme du Colonel Lôbôfouê, sa tante a été un soutien inconditionnel depuis le décès de son feu père il y a cinq ans. Après cette triste nouvelle, de nombreux internautes et célébrités ont exprimé leurs condoléances. Il est important de rappeler que l’actrice qui joue le rôle du célèbre philosophe « Albert Kpaitaizouè » a malheureusement perdu son père il y a déjà cinq ans.

En mars 2023, la compagne d’Ariel Sheney lui a rendu un hommage émouvant sur les réseaux sociaux. « Cela fait déjà 5 ans, mais on dirait que c’était hier. Je suis reconnaissante à mon père de m’avoir inculqué la crainte de Dieu, l’amour, l’humilité, le courage et la persévérance. Je prendrai le temps de vous raconter qui était vraiment Monsieur Sabeh Hassan Khalil. Tu me manques tellement, papa ! » avait-elle écrit.

