Argentine: Lionel Messi réagit à la victoire face au Brésil

Lionel Messi a réagi à la courte victoire de l’Argentine face au Brésil (1-0) ce mercredi, à l’occasion de la 6è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Et pour le capitaine de l’Albicéleste, l’essentiel est fait.

L’argentine a signé ce mercredi sa cinquième victoire dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’Albicéleste a disposé du Brésil cette nuit au stade Maracana, à l’occasion de la 6è journée des qualifications. Dans un match haché qui a fini en affrontement, les champions du monde en titre se sont imposés sur le score étriqué de 1-0. Un but inscrit par Nicolas Otamendi à l’heure de jeu (63è). Un succès qui permet à l’Argentine de conforter sa première place et de reléguer le Brésil à huit longueurs.

Après la rencontre, Lionel Messi a réagi à la victoire des siens face au rival brésilien. Et l’octuple Ballon d’Or ne retient que les trois points glanés par son équipe malgré la qualité de jeu produit. «Ce groupe continue de réaliser des choses historiques. Même si aujourd’hui n’a pas été le plus important, c’est quelque chose de très agréable. Ce groupe continue de réaliser des choses historiques. Une fois de plus. Même si cette victoire n’est pas l’une des plus importantes que nous ayons remportées, c’est quelque chose de très agréable de gagner au Brésil, en raison de la force de notre pays dans toute l’histoire. On en avait besoin aussi après la défaite et le coup dur contre l’Uruguay» a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Footmercato.

L’Argentine affrontera le Chili lors de la septième journée, le 5 septembre 2024. Le Brésil de son côté, recevra l’Equateur avec pour objectif d’arracher la victoire pour remonter dans le classement.