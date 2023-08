Arabie Saoudite: mauvaise nouvelle pour Al Nassr

-Publicité-

En conférence de presse après la victoire face à Ahli Dubaï (4-2), qualificative pour la Ligue des champions d’Asie, l’entraineur d’Al Nassr, Luis Castro, a confirmé la blessure d Alex Telles, la recrue brésilienne, arrivée cet été en provenance de Manchester United.

Victorieux d’Ahli Dubaï mardi soir, Al Nassr va aussi disputer la phase finale de la Ligue des champions asiatiques. Les Jaune et Bleu ont validé leur ticket qualificatif après leur succès 4-2 face à l’écurie émiratie. Un exploit réalisé grâce notamment à Talisca, auteur d’un doublé, et à Cristiano Ronaldo, passeur décisif sur le dernier but de la rencontre.

En conférence de presse après la victoire de son équipe, Luis Castro a d’abord félicité ses joueurs pour la qualification. Ensuite, le technicien Portugais d’Al Nassr a confirmé la blessure musculaire d’Alex Telles, grand absent de cette rencontre décisive face aux Dubaïotes. Arrivé cet été en provenance de Manchester United, la star brésilienne était forfait ce weekend, lors de la défaite face à Al Taawon (0-2) en deuxième journée de la Saudi Pro League.

«Nous savions que nous allions jouer contre une équipe difficile. Et notre équipe a été courageuse jusqu’au dernier moment. Notre volonté a été grande aujourd’hui, et nous avons créé 17 opportunités offensives. Alors que l’adversaire avait 8 occasions. Marquer à la première ou à la dernière minute n’est pas important. Le plus important est de gagner. Merci aux supporters d’Al Nassr pour leur soutien, et je suis heureux pour eux et pour les joueurs», a d’abord déclaré Luis Castro dans des propos rapportés par Afriquesports.net.

«S’il y a une erreur dans la ligne défensive, elle est causée par des blessures et un changement de joueurs. Telles s’est blessé contre Al-Hilal parce qu’il ne s’est pas beaucoup préparé avec l’équipe. Il a eu une légère blessure musculaire. J’espère que d’ici 5 jours il sera avec l’équipe», a ajouté Luis Castro, entraîneur d’Al Nassr.

