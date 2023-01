Après l’Afrique du Sud et l’Eswatini, Sergueï Lavrov, a atterri en Angola

Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a atterri en Angola au début de la nuit de mardi, pour une visite officielle. C’est dans le cadre de sa tournée en Afrique qui l’a déjà mené en Afrique du Sud et en Eswatini.

Dans le cadre de sa tournée en Afrique, Sergueï Lavrov est arrivé ce mardi 24 janvier au soir en Angolaь après avoir visité l’Afrique du Sud et le Royaume d’Eswatini. À son arrivée à l’aéroport international 4 de Fevereiro, le diplomate russe a été accueilli par son homologue Teté António, l’ambassadeur de son pays en Angola, Vladimir Tararov, et l’ambassadeur d’Angola en Russie, Augusto da Silva Cunha, nous rapporte l’agence de presse FAAPA.

À Luanda, le chef de la diplomatie russe s’entretiendra avec le Président Joao Lourenço, le ministre des Affaires étrangères Téte António. Il participera aussi à une cérémonie de dépôt de gerbes devant les sépultures du premier Président du pays, Agostinho Neto, et du deuxième chef d’État, José Eduardo dos Santos.

L’Afrique du Sud a reçu lundi 23 janvier le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov. Le ministre russe signe son retour sur le continent africain après une tournée en Égypte, au Congo-Brazzaville en Ouganda et en Éthiopie en juillet. L’Afrique du Sud est un allié de poids, car Pretoria se dit neutre dans le conflit ukrainien et refuse de parler d’invasion russe, et ce, près d’un an après le début de la guerre.