Appli WhatsApp trop lente ? découvrez la technique pour supprimer les données inutiles

A l’instar d’autres applications, WhatsApp occupe beaucoup d’espace dans la mémoire des smartphones. Et pour cause, elle enregistre assez de médias et d’autres fichiers inutiles. Du coup, un moment après, elle commence par fonctionner lentement. Un nettoyage s’impose alors.

Toujours aussi populaire à travers le monde, à la fois sur les téléphones Android et iPhone, WhatsApp se met régulièrement à jour. Mais elle stocke en même temps une grande quantité de données, appelées Cache WhatsApp. Ce stockage, avec le temps commence par avoir de répercussion sur l’application et sur le téléphone. Il urge alors de penser au nettoyage de l’application.

Pourquoi il faut vider le cache de son WhatsApp ?

En effet le cache WhatsApp est un stockage que l’application réserve aux données les plus fréquemment utilisées afin de les récupérer plus facilement. Tout d’abord, vider ce cache servira à libérer de l’espace sur votre appareil mobile. Souvent, cela a tendance à peser plus de 1 Go. Sa suppression empêche également l’application d’afficher des erreurs ou certains bugs.

Par la même occasion, si vous souhaitez le faire, vous pourrez supprimer certains fichiers inutiles qui n’ont servi qu’à mettre à jour ou installer WhatsApp. Rassurez-vous, en vidant le cache, vous ne supprimerez pas de documents importants, ni les photos, vidéos ou conversations.

Comment alors vider le cache WhatsApp ?

Les Smartphones équipés d’un système Android 4.2 ou ultérieur pourront effacer le cache de l’application à partir des paramètres de l’appareil. Pour cela, rendez-vous dans : Paramètres, puis applications et sélectionnez WhatsApp dans la liste des applications. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur Stockage puis sur « Vider le cache ».

Faites-le régulièrement pour gagner plus de mémoire dans votre appareil et pour booster les performances de l’application.