WhatsApp: voici pourquoi il ne faut pas envoyer des photos via l’application

WhatsApp est très pratique pour envoyer des photos à des amis, à la famille et à des contacts, à la fois directement, via des groupes ou des listes de diffusions. Cependant, la qualité de ces photos reçues n’est souvent pas au top. Voici la raison.

De nos jours, pour l’envoi de certains médias comme les vidéos, les photos, l’on jette son dévolu sur l’application mondiale WhatsApp. Or elle n’est pas recommandée. Et pour cause, l’application diminue la qualité de ces médias envoyés.

Pourquoi la qualité des photos envoyées via WhatsApp se dégrade ?

En effet, WhatsApp utilise un format qui diffère de celui de l’application de l’appareil photo. Du coup, lors des envois, l’application compresse les résolutions des images. En zoomant alors sur une photo envoyée par WhatsApp, vous remarquerez qu’il y a un manque de netteté, suivi de nombreux autres détails. Quand beaucoup d’utilisateurs partagent alors la même photo, l’image perd sa qualité et s’éloigne de plus en plus de l’originale.

Pour donc régler cette situation, il est recommandé de ne pas les envoyer via l’application. Si vous souhaitez alors prochainement envoyer une photo avec une bonne qualité possible, vous devez opter pour les envois par e-mail, AirDrop ou un service de données. Par ailleurs, il faut noter que WhatsApp ne permet pas de partager uniquement des photos et des vidéos avec d’autres utilisateurs mais il facilite aussi le partage d’autres formats de fichiers.