Apoutchou National: trois raisons pour lesquelles il admire tant le milliardaire Roi 12-12

Le chanteur ivoirien Apoutchou National a dévoilé les trois raisons pour lesquelles il a une grande admiration pour l’homme d’affaires malien, le Roi 12-12.

En Côte d’Ivoire, les milliardaires ne sont pas rares. Cependant, quand il s’agit de relations personnelles, il faut appartenir aux strates supérieures pour les approcher ou pour qu’ils daignent vous approcher. Mais ce n’est pas le cas pour l’homme d’affaires malien Sidi Mouctar Dembélé, mieux connu sous le surnom de « Roi 12-12 ».

La générosité du Roi a toujours attiré de nombreux artistes, comédiens et influenceurs chez lui. Parmi les fidèles de la cour du Roi du Mali, on compte Apoutchou National. Mais qu’est-ce qui motive cette loyauté ? Est-ce une simple question d’intérêt financier ? Absolument pas. En réalité, il existe trois raisons principales pour lesquelles Stéphane Agbré, alias Apoutchou National, admire tant ce milliardaire.

3 raisons pour lesquelles Apoutchou admire Roi 12-12

« … Je suis avec Roi 12-12 pour trois raisons que je vais partager aujourd’hui. La première raison est que je l’aime sincèrement car il est authentique, humble et aime les êtres humains. La deuxième raison est que c’est du gagnant-gagnant dans ce que nous faisons, je lui apporte de la visibilité et il m’en apporte aussi, c’est une relation réciproque. Et pour la troisième raison, c’est quelqu’un avec qui on peut parler de tout, qui vous montre la vie et vous conseille sur les investissements dans différentes choses… », a-t-il confié.

Apoutchou National met en évidence les qualités humaines de son partenaire financier, le Roi 12-12, tout en reconnaissant les avantages financiers qu’il en tire. Il souligne le geste généreux de l’homme d’affaires, qui lui a offert un terrain d’une valeur de 10 millions à Abidjan, faisant de lui le premier à lui accorder une telle faveur. Ces actions démontrent la volonté du Roi 12-12 de soutenir et d’investir dans les relations humaines.

