Apoutchou National: le chanteur ivoirien demande de l’aide au Président Alassane Ouattara

En Côte d’Ivoire, le chanteur et influenceur Apoutchou National demande l’aide du Président Ouattara pour un projet qu’il projette pour 2024.

Apoutchou National veut se produire sur scène en janvier 2024. Pour y parvenir, l’influenceur-artiste a sollicité le parrainage du Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara sur qui il compte fermement pour faire bouger les lignes.

« Eh ! vieux môgô, le plus beau du pays, le plus grand bâtisseur du pays. Vieux, il faut sciencer, tu vas parrainer mon concert du samedi 6 janvier 2024. Je vois que tu aimes ma musique, parce que quand je vois ton sourire, je sens que tu écoutes mon titre ‘Zamou’ hein. Parce que les gens pensent que le travail que tu fais dans ce pays là, c’est zamou. Vive la paix dans notre pays. Papa Ado, on t’aime’’, a adressé Apoutchou National au Président de la République, Alassane Ouattara.

Apoutchou National est un artiste-chanteur. Il s’est fait connaître sur les réseaux sociaux en tant que blogueur grâce à son slogan « envoyez des cœurs, partagez le direct » qui lui a servi de refrain dans son premier single. Fils de l’actrice Brigitte Bleu, Apoutchou National a une popularité qui lui permet de faire passer des messages et d’atteindre un nombre important de personnes.

