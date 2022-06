Apoutchou à Yvidero: « si ce n’est pas les relations, toi tu ne peux pas être animatrice… »

Le torchon brûle actuellement entre Apoutchou National et Yvidero. Pour s’être mêlée à la tension qui oppose Apoutchou à Bamba Ami Sarah dans son émission « Yvidero Show », le fils de Bleu Brigitte a décidé de régler ses comptes avec l’animatrice sur les réseaux sociaux.

Le vendredi 17 juin dernier, Yvidero et ses chroniqueurs se sont penchés sur l’affaire de clash qui opposait Apoutchou National à la chanteuse coupé-décalé Bamba Ami Sarah lors de leur émission de Showbiz. Et comme d’habitude, l’animatrice et ses collaborateurs ont pris position en jugeant les agissements du fils de Bleu Brigitte très déplacés.

Connu pour ne jamais garder sa langue dans sa poche, Apoutchou National est vite sorti de ses gonds pour dire ses quatre vérités à l’animatrice Ivoirienne avec qui, il était très proche par le passé. Dans une vidéo Live devenue virale sur les réseaux sociaux, l’artiste chanteur et influenceur a fait certaines révélations croustillantes sur la présentatrice télé avant de lui lancer des piques.

Apoutchou national dézingue Yvidero…

« Si ce n’est pas les relations, toi tu ne peux pas être animatrice en Côte d’Ivoire. Tu ne peux pas prendre la parole même, tu fais quoi même de bon, tu apportes quoi à la Côte d’Ivoire ? Nous tous on sait qu’il faut avoir son pied sur caillou pour être quelqu’un dans ce pays. Sinon toi tu apportes quoi à la Côte d’Ivoire ? » s’est demandé Apoutchou national dans sa vidéo.

Et d’ajouter: « Avec ton humour, on dirait éjaculation précoce…Chacun sait sur quoi il est assis dans ce pays et puis on se regarde. Personne ne t’invite parce que tu as mauvais comportement…Ton mauvais fond, la haine qui est en toi, garde ça, ne parle pas de moi dans ton émission », a lancé le chanteur Apoutchou.

Face à ces nombreux propos injurieux du fils de Bleu Brigitte, l’influenceuse Yvidero n’a pas encore réagi. Pour rappel, elle avait ouvertement déclaré qu’elle ne répondrait plus à aucune provocation ou injure sur les réseaux, mais qu’elle préfère désormais se confier à la justice.