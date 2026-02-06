Antoine Dupont, compagnon d’Iris Mittenaere, défend la cause LGBTQIA+ et évoque « un gay dans l’équipe »

Antoine Dupont a retrouvé les terrains jeudi 5 février lors de l’ouverture du Tournoi des Six Nations face à l’Irlande, neuf mois après une rupture des ligaments croisés en mars 2025. Le XV de France l’a emporté 36 à 14 et la présence de la petite amie du talonneur, Iris Mittenaere, a été remarquée dans les tribunes, suscitant par ailleurs l’attention sur des propos tenus par le joueur au sujet de la question LGBTQIA+ dans le sport.

Antoine Dupont a retrouvé les terrains jeudi 5 février lors de l’ouverture du Tournoi des Six Nations face à l’Irlande, neuf mois après une rupture des ligaments croisés en mars 2025. Le XV de France l’a emporté 36 à 14 et la présence de la petite amie du talonneur, Iris Mittenaere, a été remarquée dans les tribunes, suscitant par ailleurs l’attention sur des propos tenus par le joueur au sujet de la question LGBTQIA+ dans le sport.

De retour dans le maillot du XV de France, Dupont n’a pas inscrit de points mais a contribué à l’organisation du jeu et à la relance collective de son équipe lors de cette rencontre inaugurale. Iris Mittenaere, en vacances à la montagne, a écourté son séjour pour assister au match et soutenir son compagnon, selon les informations rapportées.

La relation entre le joueur et l’ancienne Miss Univers, révélée l’an dernier à la suite d’un article de Paris Match, a donné lieu à des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Certains internautes avaient qualifié le couple de « faux » ou douté de l’apparence d’un « amour » entre eux, des commentaires qui ont même relancé des interrogations publiques sur l’orientation sexuelle du rugbyman, un sujet sensible dans le milieu sportif.

Publicité

Prises de parole et engagement public

Antoine Dupont s’est régulièrement exprimé publiquement sur la nécessité de lever les tabous autour de l’homosexualité dans le sport. Dans une interview accordée en 2024 au magazine Têtu, il a insisté sur l’impact des remarques apparemment anodines au sein d’un vestiaire : “Il faut arriver à ce qu’il n’y ait plus ni de tabou ni de honte.” Il a également souligné que “ces petites blagues, s’il y a un gay dans notre équipe et qu’il les entend, on se doute que ça ne va pas l’aider à parler et à faire son coming-out.”

Le joueur a rappelé sa responsabilité collective : même lorsque les propos ne sont pas tenus dans un but malveillant, il faut faire attention à ce que l’on dit pour ne pas dissuader un coéquipier de se confier. Lors de son passage dans l’émission Les Rencontres du Papotin sur France Télévisions, il a estimé que le changement était lent mais réel : “C’est très lent. Il y a eu des évolutions parce qu’il y a des gens qui ont pris la parole.”

Dupont a cité l’exemple de Jérémy Clamy-Edroux, identifié comme le seul rugbyman à avoir publiquement révélé son homosexualité, pour illustrer l’importance de modèles et de paroles publiques. Dans Têtu, il a résumé son souhait ainsi : “Le but, c’est que tous les joueurs se sentent bien avec leur sexualité et acceptés des autres.”