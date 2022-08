An 3 du décès de DJ Arafat: Tina Glamour a « tapé poto » au palais de la culture (photo)

La mère de la légende DJ Arafat Tina Glamour n’a pas pu regrouper autour d’elle la chine populaire, ses amis et les ivoiriens qui valorisent les œuvres de son fils lors de son concert organisé le vendredi 12 août 2022 en mémoire de l’an 3 de DJ Arafat et l’an 1 de sa fille Carla couplé avec ses 30 ans de carrière.

Le concert organisé en grande pompe par Tina Glamour n’a pas fait l’unanimité. Malheureusement, en dépit de la masse qui soutient son fils, la mère de DJ Arafat a « tapé poto » vendredi dernier. Les images publiées sur les réseaux sociaux par la presse locale démontrent sans aucun doute que la chine populaire n’approuve pas l’initiative.

S’il n’y avait que deux personnes dans la salle…

En effet, comme l’indiquent les images, au palais de la culture de Treichville à Abidjan, l’évènement qui a fait objet d’une grande campagne médiatique avec à la clé, le soutien de plusieurs acteurs du showbiz, dont l’artiste Sidiki Diabaté et le roi 12 12 n’a regroupé qu’une poignée de personne comptable au bout des doigts.

« Tina Glam’s, concert la, on ne sait pas si on doit rire ou si on doit applaudir« , » on dirait réunion de famille » » C’est cours de théâtre ou bien ? », ont critiqué entre autres les internautes. Une bien triste expérience pour Tina Glamour qui s’attendait visiblement à un boycott.

« Ce concert du 12 août est celui de mon âme. Il m’a été inspiré par Dieu. Donc, s’il n’y avait que deux personnes dans la salle, je donnerais quand même le meilleur de moi. Comme je l’ai dit, c’est Dieu lui-même qui m’a inspiré ce spectacle. Donc, il va lui même remplir cette salle. Mon « derrière est soudé et scellé » par le Seigneur. Je n’ai donc pas peur. J’ai le soutien de mes proches et de ma famille », avait prévenu Tina Glamour avant le concert.