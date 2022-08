An 3 de Dj Arafat: Tina Glamour prend de nouvelles résolutions, “J’ai décidé de changer…”

Après son concert en hommage à ses deux enfants décédés Arafat Dj et Bébé Carla, au palais de la culture le vendredi 12 août passé, Tina Glamour a décidé de prendre de nouvelles résolutions. Dans une interview accordée au média Prime Mag, la mère de la chine a annoncé ses nouvelles décisions.

Annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, le concert intitulé “La Renaissance” organisé par Tina Glamour en hommage à la légende du coupé-décalé Arafat Dj et sa sœur Carla s’est effectivement déroulé le vendredi dernier.

Même si la salle n’a pas été remplie en dépit des nombreux soutiens qu’elle a reçus bien avant le concert, Tina Glamour a livré un beau spectacle en présence de ses proches notamment son petit fils Maël, le premier garçon de feu d’Arafat Dj. Cependant, certains actes très étrange de Lady Glam’s lors de son passage sur scène ont très vite poussé les internautes à se demander si la mère de la chine n’a pas bu de l’alcool avant sa montée sur scène.

Interrogée à la fin des manifestations, Tina Glamour n’a pas fait dans la dentelle. “Je n’ai bu que de l’eau avant de monter sur scène… J’ai demandé à Dieu de désenvoûter ma bouche… Je suis de tempérament chaude. Donc, je n’ai pas besoin de m’enivrer d’alcool pour être très en verve sur scène. Je n’ai bu que de l’eau avant de monter sur scène. L’eau est la source de vie. Je ne suis pas au stade de boire l’alcool avant une prestation”, a répondu Tina.

Dans la foulée, la belle-mère de Carmen Sama a profité pour annoncer les nouvelles décisions qu’elle a prises à trois ans après le décès de son fils Ange Didier Houan alias Arafat Dj.

“Ma bouche parle très mal, je le reconnais. Mais j’ai décidé de changer de comportement. Je ne proférerai plus d’injures. Oui, je ne parlerai plus. Mais vous aussi, pas d’insolence à mon encontre. Quand on est juste et poli avec moi, j’en fais pareil. Mais si on se joue les Django, les b**tes, les fous avec moi, je réagis en conséquence. Mais j’ai demandé à Dieu de désenvoûter ma bouche contre les injures”.

Et d’ajouter: Je vais désormais me concentrer sur mes activités : ma carrière musicale, ma cave “Le Désaltéro” qui va devenir “Le Désaltero plus”, ma gamme de produits cosmétiques. A travers mon spectacle, j’ai aussi voulu prouver de quoi je suis capable, musicalement parlant. J’ai fait 10 chansons en live. J’ai prouvé que je suis la Djadja. Avis donc à tous les promoteurs de spectacles, je suis prête pour la signature de tout contrat de spectacle”, a-t-elle indiqué.