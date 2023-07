Amical: le Real Madrid renverse le Milan AC dans un match spectaculaire

-Publicité-

Le Real Madrid a débuté sa préparation estivale dans la nuit de dimanche à lundi, avec une rencontre amicale contre le Milan AC. Menés par deux buts d’écart en première période, les Madrilènes ont pu compter sur un excellent Federico Valverde, auteur d’un doublé, pour renverser la situation (3-2).

A l’instar de plusieurs autres cadors européens, le Real Madrid effectue sa préparation en vue de la prochaine saison hors d’Espagne. Le club Merengue a choisi comme l’année passée, de rejoindre les Etats Unis, où il disputera plusieurs rencontres amicales contre des adversaires de haut niveau.

D’ailleurs, les protégés de Carlo Ancelotti ont affronté le Milan AC dans la nuit de dimanche à lundi, pour le compte de leur premier match de cette tournée étasunienne. Malmenée en première période par les italiens, la Casa Blanca a finalement remporté une victoire renversante sur le score de 3-2.

C’est pourtant le Milan AC qui frappait en premier. Sur corner, Tomori s’élevait au-dessus de tout le monde pour propulser le cuir au fond de la tête (1-0, 25e), devant une défense madrilène attentiste. En confiance après cette ouverture du score, les milanais doublaient la mise en fin de première mi-temps, sur un véritable golazo de Luka Romero (2-0, 42e). Sonnés durant ce premier acte, les Madrilènes retournaient au vestiaire avec un retard de deux buts.

A la reprise, l’entraîneur du Real Madrid décidait d’opérer plusieurs changements, avec les entrées de Vinicius, Modric et Rodrygo notamment. Des choix payants, puisque l’équipe espagnole montrait un autre visage. Et, Coup sur coup, Fede Valverde réduisait l’écart puis égalisait (57e, 59e). D’abord sur une tentative lointaine où le portier milanais se troue complètement et sur une belle frappe croisée depuis l’entrée de la surface de réparation.

C’est finalement Vinicius Junior qui scellait la victoire de son équipe, sur une merveille de passe de Luka Modric (3-2, 84e). Une belle victoire à réaction pour les Merengues, qui devront toutefois se montrer plus solide derrière à l’avenir. La grande satisfaction de ce match, est la prestation de la nouvelle recrue Jude Bellingham.

