Amical: le FC Barcelone et Manchester City se neutralisent (3-3)

Le FC Barcelone et Manchester City s’affrontaient ce mercredi, au Spotify Camp Nou, dans le cadre d’un match caritatif dont les fonds seront reversés à la recherche dans la lutte contre l’ELA. Les deux équipes ont offert un spectacle grandiose, mais se sont séparées sur un nul (3-3).

Chose inhabituelle, FC Barcelone et Manchester City ont décidé de s’affronter, en pleine saison, dans un match amical de charité au profit de la recherche dans la lutte contre la maladie ELA. Un hommage à l’ancien entraîneur adjoint barcelonais Juan Carlos Unzué, qui avait annoncé il y a deux ans souffrir de cette maladie avant de quitter le monde du football. Ce dernier a d’ailleurs prononcé un discours de sensibilisation avant le coup d’envoi devant plus de 91.000 spectateurs.

Dans la rencontre proprement dite, le spectacle était au rendez-vous malgré le turnover effectué par les deux entraîneurs. Dès le début du match, le FC Barcelone mettait la pression sur la défense mancunienne, mais ce sont les visiteurs qui ouvraient le score. Alvarez trompait Peñan fautif d’une faute de main (0-1, 21e). Sur un coup-franc prolongé de la tête, Aubameyang remettait les deux équipes à égalité d’une reprise puissante au premier poteau (1-1, 29e). Egalité parfaite à la pause.

Le match s’emballe en seconde période

Lors du second acte, Blaugranas et Skyblues offraient un récital offensif. Repositionné en défenseur central, De Jong redonnait finalement l’avantage au Barça (2-1, 66e). Dans la foulée, les hommes de Guardiola égalisaient grâce à Palmer (2-2, 70e). En une touche sur le centre de Roberto, Depay remettait le FCB devant en trompant Ortega (3-2, 79e). Et alors qu’on se dirigeait vers une victoire des blaugranas, Christensen déséquilibrait Haaland dans la surface de réparation, synonyme de penalty. Ryad Mahrez se chargeait d’exécuter la sentence pour ramener les deux formations à égalité, une nouvelle fois (3-3, 90+9e).

Un bon test pour les deux équipes avant de retrouver le championnat ce weekend. Le FC Barcelone recevra Valladolid dans le cadre de la troisième journée de Liga. De son côté, Manchester City tentera de se relancer en Premier League contre Crystal Palace, après son nul (3-3) contre Newcastle le weekend dernier.