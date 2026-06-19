Amel Bent refuse de chanter dans une municipalité RN

Amel Bent annule sa prestation à Bruay-la-Buissière : la chanteuse ne se produira pas dans cette commune du Pas-de-Calais dirigée par le Rassemblement national, quelques jours seulement après l’annulation d’un concert d’Amir, entraînant une modification de la programmation locale pour la Fête de la Musique.

Selon le quotidien régional La Voix du Nord, l’interprète de « Ma Philosophie » aurait refusé de chanter dans une ville administrée par le Rassemblement national. La municipalité de Bruay-la-Buissière, dirigée depuis 2020 par l’ancien député lepéniste Ludovic Pajot, a pour sa part communiqué une raison technique pour cette annulation.

La mairie a fait savoir que l’annulation avait été annoncée « par la production en raison de l’indisponibilité de dernière minute d’une partie de l’équipe technique« . « Nous prenons acte de cette annulation du concert d’Amel Bent », indique le communiqué municipal, qui ajoute regretter la situation et remercier les habitants pour leur compréhension.

Remplacement et enjeux budgétaires

Pour maintenir un événement sur la scène prévue initialement, la municipalité a annoncé la programmation de Sweet Julie, révélée par la Star Academy, en remplacement d’Amel Bent. Les services municipaux et les partenaires de la ville se sont dits rapidement mobilisés « afin de maintenir un rendez-vous festif et de qualité à l’occasion de la Fête de la Musique », précise la mairie, qui évoque une nouvelle programmation pour vendredi.

Parallèlement, Amel Bent a publié son programme du week-end sur les réseaux sociaux : elle est attendue samedi à Ivry-sur-Seine dans le cadre d’Ivry en Fête, puis à Thiais pour la Fête de la Musique, selon ses publications officielles.

Les annulations successives à Bruay-la-Buissière — celle d’Amir puis celle d’Amel Bent — ont également un impact budgétaire pour la commune. D’après des arrêtés municipaux consultés et relayés par Libération, l’annulation du concert d’Amir permettrait d’éviter une dépense de 95 000 euros, tandis que celle d’Amel Bent représenterait une économie de 50 000 euros pour la ville.

Le contexte local inclut une réorganisation de la politique culturelle municipale depuis l’arrivée de la nouvelle majorité en 2020. Selon nos confrères, le service des affaires culturelles a été transformé en « pôle événementiel » et les effectifs dédiés à ce secteur ont été réduits, modification qui intervient avant ces annulations et qui est évoquée dans les documents publics consultés.