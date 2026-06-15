Amel Bent obtient la nationalité algérienne

Amel Bent a annoncé avoir obtenu la nationalité algérienne , une démarche qu’elle dit avoir engagée après le décès de sa grand-mère en novembre 2023 et qu’elle a évoquée lors du podcast Légendes Urbaines. La chanteuse, née à Paris et connue pour le tube « Ma philosophie », explique avoir ressenti le besoin symbolique d’officialiser un lien familial et culturel qu’elle portait depuis toujours.

À bientôt 41 ans, Amel Bent a rappelé qu’elle était profondément attachée aux origines algériennes de ses parents. « Par définition je l’ai car j’ai des parents immigrés et algériens, les deux. Donc en vrai, je l’avais sans l’avoir physiquement », a-t-elle expliqué, soulignant la distinction entre une appartenance culturelle et un statut administratif formel.

La chanteuse a décrit l’expérience de devoir demander un visa pour se rendre en Algérie comme une épreuve émotionnelle. « C’était symbolique pour moi quand ma mamie est décédée. Ça m’a fait bizarre de demander un visa, presque d’avoir une autorisation, que toute ma vie, depuis que je suis née, je n’avais jamais eue à demander pour aller la voir », a-t-elle confié, retraçant le basculement entre un lien intime et les contraintes administratives.

Le décès de sa grand-mère a tout changé

Invitée du podcast, Amel Bent est revenue sur les raisons qui l’ont poussée à entreprendre les démarches menant à la délivrance de la nationalité algérienne et, dans la continuité, d’un passeport. Elle a expliqué que, tant que sa grand-mère pouvait venir en France régulièrement, l’absence de documents algériens n’avait pas posé de problème pratique majeur au sein de sa famille.

Lorsque les obsèques de sa grand-mère ont rendu nécessaire un déplacement en Algérie, la réalité administrative s’est imposée brutalement. « C’était violent », a résumé la chanteuse, évoquant la douleur du deuil conjuguée à la contrainte de solliciter une autorisation de séjour pour se rendre dans le pays qui a façonné une part de son identité.

Face à cette situation, la famille d’Amel Bent a décidé d’engager collectivement les démarches afin d’obtenir des documents officiels algériens. La chanteuse a précisé que cette initiative répondait autant à une nécessité pratique qu’à une volonté de rendre hommage à la mémoire de sa grand-mère et de préserver un lien familial précieux.

Amel Bent a insisté sur le caractère symbolique de cette démarche, qui ne remet pas en question son attachement à la France mais vise à formaliser une appartenance qu’elle ressent depuis toujours. « On s’est souvenu de combien c’était important pour elle », a-t-elle ajouté, justifiant la décision familiale d’obtenir un passeport algérien et la nationalité officielle.