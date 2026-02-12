Allocations universitaires au Bénin: le délai de dépôt des demandes prolongé

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la prolongation du processus de demande en ligne des allocations d’études universitaires pour l’année académique 2025-2026.

Initialement prévu pour s’achever le dimanche 8 février 2026 à minuit, le dépôt des dossiers est désormais possible jusqu’au vendredi 20 février 2026 à minuit.

Selon la note officielle du ministère, cette mesure concerne l’ensemble des étudiants allocataires inscrits dans les universités publiques du Bénin. La procédure se poursuit exclusivement en ligne sur la plateforme dédiée du ministère, accessible à l’adresse bourses.enseignementsuperieur.bj.

Le MESRS précise par ailleurs que les étudiants qui n’ont pas pu soumettre leur demande au titre de l’année académique 2024-2025 bénéficient, à titre exceptionnel, d’un accès à la plateforme afin de régulariser leur situation. Cette ouverture vise à permettre à ces étudiants de rattraper leur demande, dans le respect des nouvelles échéances fixées.

Le ministère rappelle toutefois que l’inscription en ligne dans les délais requis demeure une condition indispensable pour bénéficier d’une allocation d’études universitaires. Aucun dossier déposé hors délai ne pourra être pris en compte, insiste l’autorité ministérielle, qui invite les étudiants concernés à accomplir les formalités nécessaires avant la fin de la date limite.

Cette prorogation s’inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir une meilleure prise en compte des préoccupations des étudiants et d’assurer un accès équitable aux aides universitaires prévues pour l’année académique en cours.

