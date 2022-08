Allô Caviar: toujours célibataire, Roro dévoile ce que veulent les hommes chez les femmes

Eric Didia alias Robert Levi Provinçal dit Roro est un animateur hors norme qui a fait ses preuves dans les plus grandes radios de Côte d’Ivoire. Toujours célibataire, il a dévoilé les critères de la femme qu’il aimerait épouser sur l’émission Allô Caviar de Life TV.

Eric Didia alias Robert Levi Provinçal dit Roro s’est prononcé vendredi dernier sur ce que veulent les hommes chez les femmes. Visiblement, la cinquantaine environ, il est toujours célibataire pour n’avoir pas encore trouvé la femme de sa vie et surtout celle dont il rêve véritablement.

Qu’est-ce que les hommes attendent des femmes. Que veulent -t-ils réellement chez une femme? Selon Eric Didia alias Robert Levi Provinçal ou encore Roro , il y a plusieurs catégories d’hommes. Il y a des hommes et puis, il y a des hommes. Il y a nous là, et il y a les autres. Chacun a sa qualité de femmes, chacun a sa mesure de femme. Chacun a sa tendance de femme et chacun à sa qualité donc, je veux dire que ce qu’on recherche chez une femme, c’est l’absolue gentillesse, la grâce, la saveur et l’éducation. Et en ce qui me concerne moi, c’est l’amour pur, le sentiment », a-t-il révélé.

Mais la coach Hamond chic pense qu’il n’est pas prudent qu’une femme soit gentille et prête à tout pour un homme car explique t-elle, » les hommes n’aiment pas les femmes vraiment gentilles. Quand une femme est trop gentille, on l’a manipule, ou on la néglige. Elle devient acquise, dans les foyers ou les relations, elles sont très déçues, elle souffrent ».

Mais pour Eric Didia, on peut être béni-oui-oui et être très agréable et très mature dans une relation amoureuse et même au foyer. A l’en croire, à part la gentillesse, il en a qui désignent la femme par un physique particulier. Certains aiment les femmes fortes , hanches fortes , forte poitrine ou bien la finesse. « Les hommes aiment les femmes intelligentes, les femmes qui se battent, les femmes positives…, les petites (ça veut dire les jeunes filles) pas les nanas », a-t-il ajouté.