Algérie – Turquie: le président Abdelmadjid Tebboune entame une visite d’État à Ankara

- Publicité-

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a entamé une visite d’État de deux jours en Turquie à l’invitation du président Recep Tayyip Erdogan.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé en Turquie pour une visite d’État de deux jours afin de rencontrer son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan. Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour renforcer les liens politiques et économiques entre les deux nations.

Les relations entre l’Algérie et la Turquie sont marquées par une coopération étroite, notamment dans le domaine économique. Lors de la précédente visite d’État du président Tebboune en mai 2022, les deux dirigeants avaient convenu de travailler ensemble pour porter le volume de leurs échanges commerciaux à 10 milliards de dollars.

- Publicité-

Au cours de la dernière année, les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie ont connu une croissance significative, augmentant de 30% pour atteindre 5,3 milliards de dollars malgré les défis posés par la stagnation du commerce mondial. Cette évolution positive témoigne de la solidité des relations économiques entre les deux pays et de leur engagement mutuel à renforcer leurs partenariats commerciaux.

Cette visite intervient après la participation du président Tebboune à une visite d’État en Chine, soulignant l’importance que l’Algérie accorde à renforcer ses relations avec des partenaires clés sur la scène internationale.

La visite d’État du président algérien en Turquie marque une nouvelle étape dans les excellentes relations politiques et économiques entre les deux pays. Les dirigeants algérien et turc cherchent à renforcer davantage leur coopération dans divers domaines d’intérêt mutuel. En renforçant les liens bilatéraux, l’Algérie et la Turquie renforcent également leur rôle sur la scène régionale et internationale.