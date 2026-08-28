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Algérie : Ali Mahaman Lamine Zeine achève une visite de deux jours marquée par des entretiens avec Alger

Le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine a achevé jeudi 27 août 2026 une visite de travail de deux jours en Algérie, marquée par des entretiens au Palais du gouvernement avec son homologue Sifi Ghrieb puis par une audience avec le président Abdelmadjid Tebboune. La séquence confirme l’intensification récente des échanges entre Alger et Niamey autour de dossiers politiques et économiques communs.

Mohamed ISSA
Publié le à
Diplomatie
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Algérie : Ali Mahaman Lamine Zeine achève une visite de deux jours marquée par des entretiens avec Alger
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Les deux chefs de gouvernement ont tenu des entretiens bilatéraux suivis d’une réunion élargie consacrée à la coopération et aux questions d’intérêt commun. Cette visite s’inscrit dans une dynamique déjà illustrée le 13 août par le lancement au Niger des travaux de forage du puits exploratoire Kafra Sud-Est 1 sous l’égide des deux Premiers ministres.

Le 24 mars 2026, Sifi Ghrieb et Ali Mahaman Lamine Zeine avaient aussi posé à Niamey la première pierre d’une centrale de solidarité de 40 MW. Ces deux projets servent de marqueurs concrets à une coopération bilatérale que les autorités algériennes et nigériennes mettent en avant depuis plusieurs mois.

Dans une autre séquence régionale, le gouvernement malien a indiqué le 23 août qu’Abdoulaye Maïga devait se rendre à Alger le 24 août et qu’Assimi Goïta avait donné son accord de principe pour une visite officielle en Algérie, sans date encore arrêtée par les canaux diplomatiques.

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