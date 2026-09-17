Bénin – Rwanda: tête-à-tête avec Kagame, hommage mémoriel et marche de cinq kilomètres pour la première journée de Romuald Wadagni à Kigali

​Arrivé à Kigali le mercredi 16 septembre 2026 dans le cadre d’une visite officielle de quarante-huit heures, le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a achevé une première journée dense, alternant discussions institutionnelles au sommet et gestes de proximité avec son homologue rwandais, Paul Kagame.

Publié le 17 sept. 2026 à 13:52 · Mis à jour le 17 sept. 2026

Dressant le bilan de ces premières vingt-quatre heures sur ses canaux officiels, le chef de l’État béninois a salué une séquence rythmée par des échanges francs et une volonté commune de raffermir les liens bilatéraux.

​Échanges au sommet à Urugwiro Village et nouveaux horizons économiques

​Accueilli avec les honneurs protocolaires à Urugwiro Village, siège de la présidence rwandaise, Romuald Wadagni s’est entretenu en tête-à-tête avec Paul Kagame sur l’orientation stratégique des relations entre Cotonou et Kigali. Les pourparlers ont principalement porté sur la consolidation des accords existants et l’identification de nouveaux créneaux de collaboration, avec un accent particulier placé sur le tourisme et la facilitation des investissements mutuels.

Les délégations ministérielles des deux pays ont ainsi reçu instruction d’accélérer les travaux techniques pour traduire rapidement ces engagements en projets opérationnels.

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​Devoir de mémoire et proximité au Nyarutarama Green Carpet

​La séquence d’après-midi a conduit le dirigeant béninois au Mémorial du génocide de Kigali, où il a procédé au dépôt solennel d’une gerbe de fleurs en mémoire des victimes du génocide de 1994 contre les Tutsi.

Cette halte mémorielle a permis au chef de l’État de saluer le processus rwandais d’unité nationale, de résilience et de réconciliation post-crise.

​La journée s’est ensuite conclue par une activité d’une tonalité plus informelle: une marche conjointe de cinq kilomètres à travers les artères aménagées du Nyarutarama Green Carpet, réunissant les deux chefs d’État en tenue sportive.

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Cette visite officielle se poursuit ce jeudi 17 septembre avec la finalisation des conclusions techniques et la précision des perspectives issues de ce dialogue de haut niveau.