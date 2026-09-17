Diplomatie: après son étape rwandaise, Romuald Wadagni attendu ce jeudi à Brazzaville pour un tête-à-tête avec Denis Sassou N’Guesso

Après une étape officielle entamée le mercredi 16 septembre 2026 à Kigali, marquée par des concertations au sommet avec son homologue rwandais Paul Kagame, le président de la République du Bénin s’envole ce jeudi 17 septembre dans l’après-midi en direction de Brazzaville, en République du Congo.

​Concertations de haut niveau avec Denis Sassou N’Guesso

​Dans la capitale congolaise, Romuald Wadagni aura des échanges bilatéraux avec son homologue Denis Sassou N’Guesso. Cette rencontre entre les deux dirigeants sera consacrée à l’évaluation des liens d’amitié unissant Cotonou et Brazzaville, ainsi qu’à l’examen de questions d’intérêt commun relatives à la coopération économique et aux dynamiques politiques régionales.

​Cet enchaînement de visites officielles témoigne de l’intensification de l’action diplomatique béninoise auprès de partenaires stratégiques en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs.