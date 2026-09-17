Diplomatie: après son étape rwandaise, Romuald Wadagni attendu ce jeudi à Brazzaville pour un tête-à-tête avec Denis Sassou N’Guesso
Le chef de l’État béninois, Romuald Wadagni, poursuit sa tournée diplomatique sur le continent.
Après une étape officielle entamée le mercredi 16 septembre 2026 à Kigali, marquée par des concertations au sommet avec son homologue rwandais Paul Kagame, le président de la République du Bénin s’envole ce jeudi 17 septembre dans l’après-midi en direction de Brazzaville, en République du Congo.
Concertations de haut niveau avec Denis Sassou N’Guesso
Dans la capitale congolaise, Romuald Wadagni aura des échanges bilatéraux avec son homologue Denis Sassou N’Guesso. Cette rencontre entre les deux dirigeants sera consacrée à l’évaluation des liens d’amitié unissant Cotonou et Brazzaville, ainsi qu’à l’examen de questions d’intérêt commun relatives à la coopération économique et aux dynamiques politiques régionales.
Cet enchaînement de visites officielles témoigne de l’intensification de l’action diplomatique béninoise auprès de partenaires stratégiques en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs.
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.