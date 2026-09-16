Maroc : Israël annonce des ambassades et la nomination d’ambassadeurs

Israël a annoncé mercredi 16 septembre que le Maroc et l’État hébreu avaient convenu d’élever leurs représentations diplomatiques au rang d’ambassades et de nommer des ambassadeurs. Cette décision approfondit la normalisation engagée entre les deux pays en 2020.

L’annonce a suivi une réunion à New York entre le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar, son homologue marocain Nasser Bourita et l’ambassadeur américain auprès des Nations unies, Mike Waltz. Le ministère israélien des Affaires étrangères a présenté l’accord comme une série de mesures destinées à rehausser les relations bilatérales.

La diplomatie israélienne a également annoncé l’élargissement des liaisons aériennes directes aux compagnies marocaines ainsi que la finalisation, d’ici fin 2026, d’accords sur la protection des investissements et la prévention de la double imposition. Des visites de haut niveau sont aussi prévues dans les prochains mois.

Le Maroc et Israël avaient repris officiellement leurs relations diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre d’une déclaration trilatérale avec les États-Unis. Le passage au rang d’ambassades remplacerait le dispositif de bureaux de liaison qui encadre actuellement leur représentation réciproque.

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Le bureau israélien à Rabat est encore présenté par le ministère israélien des Affaires étrangères comme un bureau de liaison. Il avait été inauguré en 2021 après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays.