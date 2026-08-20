Alain Delon : le contenu insolite du cercueil révélé par Alain-Fabien Delon

Alain Delon , disparu le 18 août 2024 à Douchy, repose dans un cercueil contenant des objets et des animaux qui reflètent une facette méconnue de sa vie : un chat congelé nommé Poupouss , un moineau congelé, la patte empaillée de son mastiff napolitain Manu et un pistolet d’alarme. Ces éléments, révélés par son fils Alain-Fabien Delon dans une interview à Paris Match, ont donné une tonalité singulière aux funérailles privées organisées fin août 2024.

Selon le récit du fils, l’acteur répétait depuis des années ses dernières volontés et demandait que certains objets et dépouilles animales l’accompagnent. Alain-Fabien a expliqué avoir respecté ces consignes, allant jusqu’à camper près du cercueil pour s’assurer qu’il ne se referme pas prématurément. Paris Match rapporte les mots d’Alain-Fabien : « J’ai mis dans son cercueil, calé sous son bras son chat congelé Poupouss, un moineau congelé également qu’il aimait, la patte empaillée de Manu, un mastiff napolitain qu’il adorait… et un pistolet d’alarme avec lequel il dormait. »

Le magazine précise que l’acteur conservait les petits animaux morts au congélateur, une habitude que son fils a respectée. Loin de l’image publique de séducteur, Alain Delon entretenait à Douchy un rapport particulier aux animaux et à leurs dépouilles, transformant certains recoins de sa propriété en sorte de sanctuaire personnel. À la cérémonie privée, environ cinquante proches étaient présents ; les téléphones portables avaient été laissés à l’entrée, le périmètre sécurisé par les gendarmes et l’espace aérien temporairement restreint. Un communiqué familial indiquait que ses trois enfants — Alain-Fabien, Anouchka et Anthony — ainsi que son chien Loubo, étaient à ses côtés au moment du décès.

Poupouss, Pewee et la place des animaux dans la vie d’Alain Delon

Le chat Poupouss occupait une place particulière dans la vie de l’acteur. Dans une interview accordée à L’Indépendant le 9 novembre 2013, Delon racontait comment il avait sauvé ce chat gravement blessé après un accident de la route : ses proches l’avaient fait transporter par hélicoptère chez son vétérinaire parisien, qui avait procédé à l’amputation. L’acteur Stéphane Freiss, alors en répétition à Douchy, s’était trouvé parmi les passagers de cet hélicoptère avec Poupouss. Le chat est décédé en 2016 ; Delon a conservé sa dépouille au congélateur.

Outre Poupouss, Delon avait également recueilli un moineau, baptisé Pewee, qui venait manger sur son épaule après avoir été secouru. Le lien de l’acteur avec la cause animale s’inscrivait dans une proximité d’opinions avec des personnalités comme Brigitte Bardot, et se manifestait tant par des gestes de sauvetage que par des rituels privés autour des animaux disparus.

Sur sa sépulture, les communiqués familiaux indiquent qu’Alain Delon repose désormais dans la chapelle du domaine de Douchy, entouré des chiens qui avaient partagé sa vie. À l’annonce de sa mort, le président de la République, Emmanuel Macron, a salué un « monument français » du cinéma.