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Al Nassr: « Ça fait du bien d’être de retour», CR7 après son doublé face à Al Najma

Auteur d’un doublé face à Al-Najma, Cristiano Ronaldo a signé un retour remarqué, permettant à Al-Nassr de consolider sa place de leader en Saudi Pro League.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Al Nassr: « Ça fait du bien d’être de retour», CR7 après son doublé face à Al Najma
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Le capitaine d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a affiché sa satisfaction après la large victoire de son équipe face à Al-Najma (5-2), vendredi, en Saudi Pro League. De retour de blessure, l’attaquant portugais a signé un doublé au parc Alawwal de Riyad, contribuant pleinement au succès des siens. Selon Daily Post, Sadio Mané s’est également illustré avec deux réalisations, tandis que A. Alhamddan a complété le festival offensif.

Au coup de sifflet final, Ronaldo a partagé sa joie sur son compte X, publiant une photo de célébration avec ses coéquipiers, accompagnée du message : « Ça fait du bien d’être de retour. On avance ensemble. » Solide leader, Al-Nassr enchaînera avec une nouvelle échéance face à Al Akhdoud, samedi prochain. Le club de Riyad trône actuellement en tête du classement avec 70 points après 27 journées.

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