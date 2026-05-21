Laurence Boccolini écartée de Money Drop, le jeu revient sur M6 avec un nouveau présentateur

Le célèbre jeu télévisé Money Drop fait son grand retour sur le petit écran, cette fois sur la chaîne M6, marquant une nouvelle étape dans l’histoire du programme longtemps diffusé sur TF1 avant son arrêt en 2017. Ce retour suscite un vif intérêt chez les téléspectateurs, d’autant plus qu’il s’accompagne de changements importants au niveau de la présentation. En effet, la chaîne a signé une décision forte en choisissant un nouveau visage à la présentation, au grand désarroi des fans de Laurence Boccolini, animatrice emblématique de l’émission lors de sa diffusion sur TF1.

Selon les révélations du journaliste Clément Garin, le groupe M6 aurait décidé de remettre au goût du jour Money Drop avec une nouvelle identité, évitant ainsi de simplement reproduire l’ancienne version du jeu. Pour cela, la chaîne a imposé un veto à Laurence Boccolini, qui ne sera donc pas à la présentation cette fois-ci. C’est Olivier Minne qui prendra le relais en tant que nouveau maître de cérémonie de Money Drop. Cette décision traduit la volonté de M6 de redynamiser le format et d’attirer un nouveau public, en misant sur un animateur reconnu pour son expérience et sa popularité dans le paysage audiovisuel français.

Laurence Boccolini se lance dans de nouveaux projets à la radio et à la télévision

Privée de revenir à la présentation de Money Drop, Laurence Boccolini poursuit néanmoins son chemin avec d’autres projets médiatiques. Selon une information publiée par le quotidien Le Parisien, l’animatrice occupera une place importante dans la grille estivale de la station radio RTL. Elle co-animera en alternance avec Olivier Minne une émission intitulée La Bonne Touche, diffusée en direct tout au long de l’été, du lundi au vendredi, de 10 heures à midi.

Ce programme, qui réunit ainsi deux figures familières du petit écran, se déroulera sur plusieurs semaines : Laurence Boccolini assurera la présentation durant le mois de juillet, tandis qu’Olivier Minne prendra le relais en août. Cette collaboration entre les deux animateurs s’inscrit dans une volonté de proposer un rendez-vous dynamique et régulier aux auditeurs durant la période estivale, tout en renouvelant leur présence médiatique respective.

Laurence Boccolini n’en reste pas là puisqu’elle a également effectué un retour remarqué à la télévision. Ce mardi, elle a repris les commandes de l’émission musicale On connaît la chanson sur la chaîne W9. Cette reprise a déjà contribué au succès de la chaîne, la propulsant à la cinquième position des audiences, derrière les principales chaînes nationales que sont France 3, TF1, France 2 et M6.

Quelques jours avant ce retour télévisé attendu, Laurence Boccolini s’était confiée en détail sur son actualité et ses projets sur le plateau de Tout beau tout n9uf, une émission animée par Cyril Hanouna. Ces différentes initiatives témoignent de sa volonté de se renouveler et de renforcer sa présence dans les médias, autant à la radio qu’à la télévision, malgré son éviction du jeu Money Drop.