Patrick Bruel : Benoît Payan demande d’annuler son concert à Marseille

Patrick Bruel se retrouve sous pression: visé par plusieurs plaintes pour viol et agressions sexuelles, le chanteur voit ses concerts remis en question après l’appel public du maire de Marseille, Benoît Payan, à annuler sa venue le 30 octobre 2026 au Dôme, alors que Paris et le Canada ont, dans la même journée, exprimé des réserves ou arrêté des dates.

Ce mercredi 20 mai 2026, la demande de M. Payan est intervenue après une première prise de position du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui avait demandé au chanteur de « mettre en parenthèses sa carrière » et d’annuler de sa propre initiative son concert dans la capitale. Dans l’après-midi, l’équipe de Benoît Payan a transmis une position publique appelant Patrick Bruel à ne pas maintenir son spectacle à Marseille « par respect pour la parole des victimes qui doivent être entendues et de sa présomption d’innocence ». Ces prises de position ont été rapportées par RMC et confirmées par La Provence.

Parallèlement aux réactions des élus, des annulations ont déjà eu lieu à l’étranger: l’agence québécoise Gestev a annoncé la suppression de trois dates prévues en décembre au Canada, invoquant « le contexte actuel et l’impossibilité d’assurer la promotion ». Le concert prévu au Dôme devait notamment s’inscrire dans les célébrations des 35 ans de l’album Alors regarde.

Marseille et Paris sur la même ligne, Patrick Bruel n’est pas le bienvenu

Dans sa communication, l’entourage de Benoît Payan a fait valoir un double impératif: « Au vu de la gravité des accusations portées à l’encontre de Patrick Bruel par de nombreuses femmes, Benoît Payan demande à Patrick Bruel, par respect pour la parole des victimes qui doivent être entendues et de sa présomption d’innocence, de ne pas maintenir son concert prévu à Marseille, le temps que la Justice fasse sereinement son travail. »

Du côté judiciaire, la situation a évolué ces derniers jours: l’artiste fait l’objet, selon les éléments rendus publics, de quatre enquêtes pour viols en France et d’une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. L’animatrice Flavie Flament a déposé plainte, affirmant avoir été victime d’un viol en 1991, alors qu’elle avait 16 ans. Son avocate, Me Corinne Herrmann, a annoncé que de nouveaux dépôts de plainte étaient imminents.

Les réactions publiques d’élus locaux et les annulations prononcées à l’étranger s’ajoutent à la pression médiatique et institutionnelle autour du dossier. Patrick Bruel n’a pas, à ce stade, pris la parole publiquement pour répondre aux demandes d’annulation formulées par les maires de Paris et de Marseille ni aux annulations opérées au Canada, et son équipe n’a pas communiqué de réponse officielle aux sollicitations relayées par la presse.