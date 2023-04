Akissi Delta escroquée et ruinée: la réalisatrice ivoirienne cite enfin des noms

En plein conflit domanial avec un homme qu’elle a voulu aider en lui offrant un toit, l’actrice ivoirienne Akissi Delta est au bord de la ruine. Après ses révélations sur une chaine de télévision, la réalisatrice a fini pa citer les noms de ses bourreaux.

Un domaine légalement acheté par Akissi Delta est devenu la propriété d’un bouvier à cause d’un litige foncier créé par ce dernier. Reçue sur l’émission ‘’Allumez la télé’’, sur RTI1, Akissi Deltat a dénoncé des mains invisibles qui l’empêchent de régler le problème malgré ses efforts.

« J’ai demandé une audience au Ministre de la construction, du logement et de l’urbanisme, Bruno Koné. Mais la lettre n’est pas encore arrivée sur sa table. Elle est ballotée soit auprès de l’ancien directeur de cabinet ou soit au service juridique dudit Ministère. Là-bas, il y un certain Mory Kaba qui est de mèche avec le bouvier, Ali Touré que j’ai aidé à s’installer avec ses bœufs, pour m’arracher mon terrain. Alors que devant les tribunaux, je suis la seule propriétaire. Le procureur de la République a même reçu tout le monde’’, a expliqué la réalisatrice de la série ivoirienne à succès Ma Famille.

En pleure, Delta a confié qu’elle est ruinée et n’est plus loin de se retrouver dans la rue. « Je me sens mal, je me sens très très mal, je suis venue sur ce plateau en taxi. Pour mon tournage j’avais plus de sept voitures, mais vu la situation que je traverse actuellement, j’ai dû vendre toutes mes voitures, même mes perruques je les ai vendues, peut être que bientôt je vais vendre tout ce qui est sur moi et me mettre aux enchères », a ajouté Akissi Delta.