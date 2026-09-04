Afrique : le FIDA injecte 10 millions de dollars dans les jeunes pousses agroalimentaires

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a officialisé l’octroi d’un prêt de 10 millions de dollars à la société d’investissement AgDevCo Ventures Limited. Cette enveloppe financière a pour objectif direct de soutenir le déploiement et la viabilité commerciale de jeunes entreprises agroalimentaires en Afrique, souvent exclues des circuits bancaires traditionnels en raison de leur profil de risque.

Le déploiement opérationnel de cette facilité de crédit cible dans une première phase cinq nations d’Afrique de l’Est, à savoir l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda. Grâce à cette intervention financière ciblée, les gestionnaires du programme prévoient d’accompagner jusqu’à 15 agroentreprises en phase de démarrage afin d’accélérer leur structuration technique et commerciale sur les marchés locaux.

Les projections de cette initiative s’inscrivent sur un horizon de 12 ans et visent un impact socio-économique étendu. Selon les estimations établies par les deux institutions partenaires, le projet doit bénéficier de manière indirecte à près de 128 000 petits exploitants agricoles intégrés dans les réseaux d’approvisionnement, tout en créant environ 2 900 emplois à temps plein au sein des territoires ruraux.

Sur le plan technique, l’accord repose sur un mécanisme de financement mixte spécifiquement calibré pour les acteurs du secteur primaire. Ce modèle est conçu pour atténuer le risque d’investissement propre aux premières phases d’activité, levant ainsi les réticences des créanciers institutionnels afin de mobiliser et d’attirer des volumes accrus de capitaux privés vers l’agriculture africaine.

Une réponse ciblée au déficit de financement

Le programme oriente prioritairement ses allocations vers les entreprises locales, avec une attention particulière réservée aux exploitations agricoles et aux PME dirigées par des femmes. Cette approche sélective entend apporter un levier face à l’ampleur des besoins d’investissement, alors que le déficit annuel de financement de la filière agroalimentaire à l’échelle du continent est évalué à 180 milliards de dollars.