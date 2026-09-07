Afrique du Sud : l’Égypte ouvre la voie à ses exportations de viande rouge

L’Afrique du Sud et l’Égypte ont conclu les négociations sur le certificat sanitaire vétérinaire qui doit permettre aux producteurs sud-africains de viande rouge d’accéder au marché égyptien. Les expéditions pourront être autorisées une fois les signatures finales apposées sur l’accord, a annoncé le gouvernement sud-africain lundi 7 septembre 2026.

Le dispositif concerne notamment le bœuf et le bétail sud-africains. Le certificat fixe le cadre réglementaire et les exigences de santé animale et de sécurité alimentaire auxquelles les exportateurs devront se conformer pour vendre en Égypte.

Le ministre sud-africain de l’Agriculture, Willie Aucamp, avait annoncé l’aboutissement des négociations lors du congrès Agri North West, le 3 septembre. Les discussions ont été conduites avec les autorités vétérinaires égyptiennes, selon Pretoria.

Cette ouverture intervient alors que l’industrie sud-africaine de la viande traverse une importante épidémie de fièvre aphteuse. Le gouvernement considère l’accès à de nouveaux débouchés comme un moyen de soutenir les éleveurs et de diversifier les destinations d’exportation.

Le marché ne sera toutefois pas opérationnel avant l’achèvement formel du processus. Les deux parties doivent encore apposer les signatures finales au certificat vétérinaire avant que les cargaisons puissent être autorisées à partir.

Pour Pretoria, l’accord s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion des débouchés agricoles et de soutien aux chaînes de valeur rurales. Aucun volume d’exportation ni calendrier précis pour les premières cargaisons n’a été annoncé à ce stade.