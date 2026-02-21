Afrique du Sud : importation massive de vaccins contre la fièvre aphteuse

Le ministre sud-africain de l’Agriculture, John Steenhuisen, a indiqué l’arrivée massive de plus d’un million de doses de vaccin destinées à freiner une poussée de fièvre aphteuse qui touche notamment les élevages de bovins du pays.

Selon l’annonce officielle, ces livraisons se sont effectuées au cours du week-end — nous interprétons la période mentionnée comme s’étendant du samedi 21 au dimanche 22 février 2026 — afin d’accélérer la riposte sanitaire face à la contamination animale.

Cette commande de grande ampleur s’inscrit dans le cadre d’une campagne vaccinale nationale déjà lancée par les autorités, qui cherchent à contenir la propagation et à protéger les cheptels exposés.

Une mobilisation nationale face aux répercussions économiques et sanitaires

Les responsables gouvernementaux présentent cet approvisionnement comme une étape majeure du plan de lutte : il vise à assurer une couverture rapide des zones affectées et à limiter les pertes dans le secteur de l’élevage, fortement dépendant de la santé du bétail.

Au-delà de l’impact direct sur les troupeaux, les autorités craignent des conséquences plus larges — perturbations des filières d’approvisionnement, répercussions sur les revenus des éleveurs et éventuelles restrictions commerciales — d’où l’urgence de déployer massivement les vaccins.

La réussite de l’opération dépendra désormais de la logistique de distribution, de la capacité des services vétérinaires à atteindre les exploitations concernées et du respect des protocoles de vaccination, éléments sur lesquels le gouvernement dit concentrer ses efforts.