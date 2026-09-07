Afrique du Sud : le privé portera 73 % des nouvelles capacités renouvelables

Les entreprises devraient soutenir 73 % des 2,3 gigawatts de nouvelles capacités solaires et éoliennes attendues en Afrique du Sud en 2026, selon le South Africa Transition Factbook 2026 publié lundi 7 septembre par BloombergNEF (BNEF). Pour la première fois, les contrats privés d’achat d’électricité devraient ainsi générer davantage d’ajouts renouvelables à grande échelle que les appels d’offres publics.

Cette évolution marque une nouvelle phase pour le marché électrique sud-africain. BNEF estime que les acheteurs privés resteront le principal moteur des énergies renouvelables jusqu’à la fin de la décennie, alors que les entreprises cherchent à sécuriser leur approvisionnement et à réduire leur exposition aux coûts élevés de l’électricité industrielle.

Le rapport intervient après l’amélioration de la disponibilité du parc électrique. Selon BNEF, les délestages persistants ont pris fin avec le retour en service de centrales à charbon et la montée de la participation privée. Le charbon demeure toutefois dominant : il a fourni 78 % de l’électricité du pays en 2025, contre 90 % en 2015.

Le principal frein se déplace désormais vers le réseau de transport. BloombergNEF avertit que les contraintes de raccordement peuvent retarder les investissements prévus dans le solaire et l’éolien. Le coût élevé de l’électricité pour l’industrie constitue un autre risque pour la compétitivité, notamment dans les secteurs miniers et manufacturiers.

Le gouvernement sud-africain a engagé parallèlement une réforme du marché. Le 31 juillet, le président Cyril Ramaphosa a validé la première phase du projet de création d’un opérateur public de transport indépendant d’Eskom. L’objectif affiché est d’ouvrir davantage la production à la concurrence, de faciliter l’investissement dans le réseau et d’assurer un accès non discriminatoire aux capacités de transport.

La dynamique privée apparaît déjà dans les enregistrements du régulateur. La NERSA a enregistré 124 installations renouvelables au premier trimestre de l’exercice 2026-2027, pour une capacité cumulée de 804 MW et un investissement estimé à 20,18 milliards de rands. Sur ces projets, 61 sont raccordés au réseau d’Eskom et représentent 757 MW.