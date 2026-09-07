Banque : après 30 ans en Angola, le portugais BPI cède sa dernière participation dans BFA pour 451 millions de dollars

La banque portugaise Banco BPI, filiale du groupe espagnol CaixaBank, a annoncé jeudi 3 septembre 2026 la vente de sa participation de 33,35% dans Banco de Fomento Angola (BFA) à la société angolaise Congolian Financial (CFSA), contrôlée par le groupe Carrinho. La transaction est valorisée à 388,5 millions d’euros, soit environ 451 millions de dollars, et met fin à trente ans de présence de BPI au capital de la principale banque privée d’Angola.

Cette cession répond à une exigence de la Banque centrale européenne (BCE), qui demande depuis 2017 à Banco BPI de réduire son exposition au marché angolais, jugée trop dépendante des recettes pétrolières du pays. Elle intervient un an après la vente par BPI de 14,75% du capital de BFA lors de l’introduction en bourse de la banque angolaise, en septembre 2025, pour 103 millions d’euros.

Le montant de 388,5 millions d’euros se décompose en une tranche fixe immédiate d’environ 345 millions d’euros, une tranche fixe différée d’environ 43,5 millions d’euros payable en mai 2027, et une composante variable équivalant à la moitié du dividende 2026 de BFA attribuable aux actions cédées. Cette valorisation situe l’ensemble du capital de BFA à environ 1,165 milliard d’euros.

L’opération reste soumise à plusieurs conditions suspensives : la non-opposition de la Banque nationale d’Angola (BNA), la confirmation par la Commission du marché des capitaux (CMC) qu’elle ne déclenche pas d’offre publique d’achat obligatoire, et la renonciation de l’opérateur télécoms Unitel à son droit de préemption sur les actions.

Trente ans de présence portugaise en Angola

Banco BPI est présent au capital de BFA depuis 1996. En 2008, la banque portugaise avait cédé 49,9% de sa participation à Unitel, opérateur de télécommunications angolais, avant de perdre le contrôle de sa filiale à la suite d’une nouvelle cession en 2017. Sa participation restante, avant la vente annoncée le 3 septembre, était valorisée à 379 millions d’euros dans les comptes de BPI au 30 juin 2026.

Une fois finalisée, cette transaction mettra un terme à trente ans de présence de Banco BPI au capital de Banco de Fomento Angola, désormais entièrement détenu par des actionnaires angolais.