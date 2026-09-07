Air Tanzania reprend ses vols Dar es Salaam–Moscou ce 7 septembre

Air Tanzania doit reprendre ce lundi 7 septembre 2026 ses vols entre Dar es Salaam et Moscou, après une suspension temporaire entrée en vigueur le 4 septembre. La compagnie nationale tanzanienne indique avoir achevé une nouvelle évaluation des conditions d’exploitation de la liaison en concertation avec les autorités concernées.

Les vols TC422 et TC423 sont de nouveau ouverts à la réservation. Les passagers ayant différé leur voyage pendant la suspension peuvent être replacés sans frais supplémentaires, tandis que ceux qui avaient demandé un remboursement doivent effectuer une nouvelle réservation aux tarifs en vigueur.

Air Tanzania avait initialement suspendu la route à la suite d’une « évaluation routinière des risques » liés à l’environnement opérationnel. La compagnie n’a pas détaillé les éléments ayant conduit à lever si rapidement cette mesure, mais affirme continuer à surveiller les conditions sur l’ensemble de son réseau.

La décision intervient dans un contexte de perturbations répétées dans l’espace aérien russe et autour des aéroports de Moscou, notamment en raison d’alertes et de fermetures ponctuelles liées aux attaques de drones. Reuters avait également relevé les avertissements récents de Kiev sur les risques pesant sur l’aviation civile dans l’espace aérien russe.

Une liaison lancée seulement en juillet

La desserte directe entre la Tanzanie et la Russie a été lancée en juillet 2026. Air Tanzania exploite notamment des Boeing 787-8 Dreamliner sur ses liaisons long-courriers, avec une flotte de trois appareils de ce type selon les informations publiées par la compagnie.

La reprise du service maintient donc un lien aérien direct entre l’Afrique de l’Est et Moscou malgré un environnement régional plus incertain. La compagnie précise qu’elle pourra de nouveau adapter ses opérations si son évaluation des risques venait à évoluer.