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Afrique du Sud : la SAFA sommée d’expliquer 20 millions de rands faute de VAR

La VAR reste absente du Betway Premiership en Afrique du Sud alors que la SAFA doit expliquer avant le 9 septembre ce qu’elle a fait des 20 millions de rands déjà transférés par l’État pour lancer le projet.

Mohamed ISSA
Publié le à
Football
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Afrique du Sud : la SAFA sommée d’expliquer 20 millions de rands faute de VAR
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La fédération avait admis dès juillet que la saison 2026/27 commencerait sans arbitrage vidéo, et des rencontres ont déjà été disputées en août. Ce financement public s’inscrit pourtant dans un plan de déploiement sur trois ans annoncé par le ministère sud-africain des Sports.

Le dossier a rebondi le 25 août devant la commission parlementaire chargée des sports, où Gayton McKenzie a dénoncé l’absence de VAR et reproché à la SAFA de ne pas avoir répondu à ses courriers.

Dans une réponse écrite citée le 26 août, la SAFA a assuré que les 20 millions de rands étaient toujours conservés dans un compte séparé et n’avaient pas encore été utilisés. Le rapport attendu au plus tard le 9 septembre doit désormais préciser la suite du projet et un calendrier crédible de mise en œuvre.

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