Afrique du Sud: Il l@pide à mort sa petite amie de 17 ans pour une affaire d’infidélité

Un jeune homme de 23 ans a été arrêté pour avoir lapidé sa petite amie de 17 ans, Promise Tjatji , à mort pour une affaire d’infidélité. La scène s’est déroulée dans la province de Limpopo, en Afrique du Sud dans la soirée du samedi 20 août 2022.

Un homme identifié sous le nom de Confidence Masemola comparait ce mardi devant le tribunal d’instance de Nebo après avoir été arrêté pour le meurtre d’une jeune fille de 17 ans qui serait sa petite amie. L’information a été confirmée par le porte-parole de la police, le lieutenant-colonel Mamphaswa Seabi, dans un communiqué rendu public ce mardi 23 août 2022.

Selon les informations rapportées, le suspect se promenait avec sa petite amie de 17 ans, Promise Tjatji dans le village de Kome lorsqu’elle a reçu un appel. Après son coup de fil, Masemola a alors accusé Tjatji de l’avoir trompé et l’a ensuite lapidée à mort. La police a été appelée et à son arrivée sur les lieux, la victime a été retrouvée allongée avec des blessures mortelles.

Selon la même source, l’Unité de la violence familiale, de la protection de l’enfance et des infractions sexuelles a repris l’affaire pour des enquêtes plus approfondies. Le suspect devra faire face à une accusation de meurtre lors de son procès qui s’est ouvert ce mardi.

S’adressant à Times LIVE, l’oncle de la défunte, Mpshe Tsatsi, a déclaré que Promise avait déjà planifié son avenir et voulait être médecin après ses études secondaires. « C’est dur, c’est très dur, je dois dire. C’était une fille très gentille et j’ai entendu dire à l’école qu’elle était très douée en mathématiques et en physique.« , a-t-il déclaré.

Selon l’oncle, la famille n’était même pas au courant de la relation et ne connaissait pas le petit ami en question. Il dit être d’ailleurs déçu du silence absolu qui s’observe du côté de la famille du présumé meurtrier de sa nièce. « Nous nous attendions à ce que sa famille vienne nous dire quelque chose sous forme d’excuses ou quelque chose comme ça, mais jusqu’à présent, personne n’est venu.« , a-t-il déploré.