Afrique du Sud : fin du sommet de la SADC à Durban, dominé par la question migratoire

Réunis à Durban, les dirigeants de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ont achevé leur sommet annuel le 17 août. La présidence sud-africaine, désormais exercée pour un an par Cyril Ramaphosa, a notamment mis en avant les tensions migratoires, la situation en République démocratique du Congo (RDC), les infrastructures régionales et la création d’un visa touristique commun.

L’Afrique du Sud a officiellement pris la présidence annuelle de la SADC à l’issue du sommet organisé à Durban, sur la côte est du pays. Pretoria dirigeait déjà l’organisation par intérim depuis la fin de 2025, après le retrait de Madagascar, mais cette fonction est désormais confirmée pour un mandat d’un an.

Le sommet, qui réunit normalement les 16 pays membres de la SADC, s’est tenu en présence de 15 délégations. Les Comores n’y ont pas participé en raison d’arriérés de cotisations, selon les informations communiquées à l’issue de la réunion.

Pretoria veut apaiser les tensions liées à l’immigration

Dans son discours de clôture, Cyril Ramaphosa a consacré une partie importante de son intervention aux tensions migratoires qui ont secoué l’Afrique du Sud en juin. Des manifestations visant des personnes en situation irrégulière avaient notamment touché plusieurs régions du pays.

Le président sud-africain a indiqué avoir discuté de cette question avec ses homologues « de façon honnête et transparente », qualifiant l’immigration de « défi complexe ». Plusieurs pays membres de la SADC sont directement concernés par ces tensions, leurs ressortissants ayant été pris pour cible lors des mobilisations et, pour certains, rapatriés vers le Zimbabwe, le Mozambique, le Malawi ou la RDC.

Cyril Ramaphosa a également exprimé ses regrets face aux événements survenus en Afrique du Sud et remercié les pays voisins pour leur compréhension. Ces tensions se sont prolongées autour du sommet : le mouvement « March and March », à l’origine de plusieurs rassemblements contre les immigrés sans papiers, avait organisé une manifestation à Durban le 17 août.

Le communiqué final de la SADC réaffirme par ailleurs la solidarité de l’organisation avec la RDC dans ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité. Les dirigeants régionaux ont aussi appelé les acteurs politiques malgaches à poursuivre leurs efforts en faveur du calme dans le pays, alors que la situation politique reste suivie par les États membres.

Infrastructures et visa touristique commun

La présidence sud-africaine entend également faire progresser les projets d’infrastructures régionales. Cyril Ramaphosa a insisté sur le développement des corridors de transport et d’échanges, considérés comme essentiels pour améliorer la circulation des marchandises et renforcer l’intégration économique entre les pays de la SADC.

Le sommet a en outre permis d’approuver l’accord relatif à un visa touristique commun aux États membres. Le texte doit toutefois encore être signé par l’ensemble des partenaires avant son éventuelle mise en œuvre. Les modalités pratiques et le calendrier d’application n’ont pas été précisés.