Afrique du Sud: décès de l’actrice Busi Lurayi, à l’âge de 35 ans

La célèbre actrice sud-africaine Busi Lurayi a été retrouvée morte le dimanche 10 juillet à son domicile. La triste nouvelle a été confirmée par son label, Eye Media Artists, ce lundi dans un communiqué rendu public.

Le monde cinématographique Sud-africain est en deuil. L’actrice Busi Lurayi connue pour son rôle dans le téléfilm de comédie « How to Ruin Christmas » sorti en 2020 sur Netflix a été retrouvée morte dans sa maison.

Selon le communiqué officiel de son agence Eye Media Artists, la raison du décès est encore inconnue pour le moment. « Nous vous demandons humblement de nous permettre, en tant que famille, de faire face à cette tragique nouvelle. Nous vous remercions pour le soutien qui nous a été apporté jusqu’à présent, et nous fournirons de plus amples informations dès qu’elles seront disponibles. « , peut-on lire sur le communiqué.

En attendant les résultats de l’autopsie réalisée, une enquête a été ouverte afin d’élucider cette mort mystérieuse de la jeune actrice pétrie de talents.

Pour rappel, Busi Lurayi a joué dans deux saisons de l’émission Netflix, How To Ruin Christmas en tant que Tumi Sello. Lurayi était également bien connue pour son rôle de Phumzile dans la sitcom SABC 1 City Ses’la et sa série dérivée Ses’Top La .

En 2006, Lurayi a remporté le prix SAFTA de la meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie télévisée. En 2011 et 2021, elle remporte à nouveau le même prix de la meilleure actrice dans une comédie télévisée pour City Ses’la et How to Ruin Christmas, respectivement.