Afrimma Awards 2023: Toofan du Togo sacré meilleur groupe de l’Afrique

Le célèbre groupe togolais Toofan a été désigné meilleur groupe africain à la 10ème édition des African Muzik Magazine Awards (AFRIMMAs).

La 10ème édition des AFRIMMAs a eu lieu au Meyerson Symphony Center de Dallas. L’événement a été couronné de succès et a rassemblé de nombreuses personnalités et artistes renommés de la scène musicale africaine. L’un des moments forts de la soirée a été l’annonce du lauréat du prix du meilleur groupe africain, qui a été attribué au groupe Toofan du Togo.

En effet, Toofan était en lice aux côtés d’autres groupes venant de différents pays africains, notamment Disco Misr (Égypte), Sauti Sol (Kenya), Calema (São Tomé), The Cavemen (Nigeria), Show Dem Camp (Nigeria), Jano Band (Éthiopie) et Mafikizolo (Afrique du Sud). La compétition était féroce, mais c’est finalement Toofan qui a été honoré du titre de meilleur groupe africain.

Le groupe Toofan, composé de Barabas et de Master Just, est bien connu pour son style musical unique qui fusionne différents genres, créant ainsi une musique entraînante qui transcende les frontières. Leur victoire aux AFRIMMAs 2023 témoigne de leur talent exceptionnel et de leur impact durable sur la scène musicale africaine.

