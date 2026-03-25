Africa CEO Forum 2026 : Robert Beugré Mambé annoncé à Kigali

Le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé participera à l’édition 2026 de l’Africa CEO Forum, prévue les 14 et 15 mai à Kigali, au Rwanda, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

L’événement réunira plus de 2 000 dirigeants d’entreprises, investisseurs, responsables politiques et décideurs publics venus de plus de 75 pays, autour des enjeux majeurs du développement économique du continent africain. Placée sous le thème « Scale or fail : pourquoi le capitalisme africain doit unir ses forces », cette édition mettra l’accent sur la nécessité pour les économies africaines d’atteindre une taille critique afin de renforcer leur compétitivité, dans un contexte mondial marqué par le recul du multilatéralisme et la reconfiguration des flux de capitaux.

Le forum entend promouvoir une meilleure coopération entre secteurs public et privé, notamment à travers la mutualisation des investissements, le partage des risques et la construction d’un capitalisme africain plus intégré et durable. Organisé par Jeune Afrique Media Group, en partenariat avec la Société financière internationale (IFC), l’Africa CEO Forum s’est imposé comme une plateforme de référence pour le dialogue public-privé et les opportunités d’affaires sur le continent.

Les discussions s’articuleront autour de trois priorités : les investissements conjoints pour faire émerger des champions africains, le développement d’infrastructures partagées pour renforcer l’intégration régionale, et l’harmonisation des cadres réglementaires afin de faciliter la circulation des biens, des services et des capitaux.

Publicité

Pour le président du forum, Amir Ben Yahmed, l’Afrique doit dépasser les logiques de repli économique et renforcer son unité pour mieux peser dans la compétition mondiale. Le directeur général de l’IFC, Makhtar Diop, estime pour sa part que le continent dispose des ressources nécessaires pour accélérer sa croissance, à condition de stimuler davantage les investissements transfrontaliers.