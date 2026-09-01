AFG Bank CI et Endeavour Mining s’allient pour indemniser les communautés affectées par le projet d’Assafo-Dibibango

AFG Bank Côte d’Ivoire et Endeavour Mining, à travers sa filiale la Société des mines d’Assafo Dibibango (SMAD), ont signé le mercredi 26 août 2026, au siège d’AFG Bank à Abidjan, une convention de partenariat pour organiser le paiement des indemnités dues aux populations affectées par le projet aurifère d’Assafo-Dibibango, dans la région du Gontougo (département de Tanda, est de la Côte d’Ivoire). Plus de 1 150 bénéficiaires seront bancarisés dans le cadre de cet accord, doté d’une enveloppe de compensation de plus de 28 milliards de FCFA.

Selon les termes de la convention, AFG Bank ouvrira des comptes bancaires pour le compte de la SMAD et assurera, pour son compte, l’organisation du circuit de paiement des indemnités. L’accord poursuit un double objectif : favoriser l’inclusion financière de populations rurales jusque-là largement non bancarisées et garantir un versement traçable et sécurisé des compensations.

Le projet, également désigné Assafou par Endeavour Mining, se situe à proximité de la frontière avec le Ghana. Découvert en 2022, le gisement est présenté par le groupe minier comme l’une des découvertes aurifères les plus importantes réalisées en Afrique de l’Ouest au cours de la dernière décennie.

Endeavour Mining, coté aux bourses de Londres et de Toronto, détient l’intégralité du projet. Une étude de faisabilité définitive a été publiée en 2026 et la décision finale d’investissement est attendue d’ici la fin de l’année. Selon les données du groupe, le site dispose de réserves estimées à 4,4 millions d’onces d’or pour une durée de vie de mine de seize ans, avec une production visée de 320 000 onces par an au cours des huit premières années d’exploitation.

Une signature à Abidjan, calendrier des versements non précisé

La convention a été paraphée au siège d’AFG Bank à Abidjan, en présence de représentants des deux structures. Elle s’inscrit dans le cadre plus large des obligations de compensation liées à la construction du site minier, pour lequel une autorisation environnementale a été délivrée en novembre 2025.

Ni AFG Bank ni Endeavour Mining n’ont précisé, à ce stade, le calendrier détaillé de versement des indemnités aux 1 150 bénéficiaires recensés.