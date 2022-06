Affaire Serey Die: Souleymane Kamagate envoie un message à Josey après sa sortie

Josey a finalement réagi pour la première fois ce lundi à propos de la polémique autour de sa relation avec Serey Die. Alors que son message continue de susciter des réactions, Souleymane Kamagate est également monté au créneau pour donner son opinion.

Traitée de prostituée et briseuse de foyer depuis la naissance de son deuxième enfant avec Serey Die, la chanteuse Ivoirienne Josey a finalement réagi dans la soirée de ce lundi 27 juin 2022. Dans un message sur sa page Facebook, l’artiste s’est justifiée sur sa relation avec l’ancien capitaine Ivoirien Serey Die avant de demander pardon à ses fans, et à sa communauté religieuse.

« Je suis une artiste qui devrait faire l’actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessé et choqué. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu’à tous les chrétiens« , a écrit la chanteuse.

Cette sortie de Josey a très vite suscité une avalanche de réactions sur la toile. Pendant que certains internautes jugeaient très opportun ce message de la chanteuse, d’autres par contre accusent Josey d’avoir jeté un pavé dans la marre.

Dans la foulée, l’influenceur ivoirien Souleymane Kamagaté est également monté au créneau pour donner son avis. Dans un message sur ses réseaux sociaux, le mari de la chanteuse Ivoirienne Sarah Ami Bamba a dit ses vérités à Josey, qui selon lui, n’aurait pas dû faire cette sortie.

« Quand tu es un personnage public , si tu n’es pas fort d’esprit, ne lis pas tout ce qui se dit sur toi sur internet, ne lis pas tous les commentaires à ton sujet sur certaines pages et forums. Parce qu’à force de lire, tu vas t’énerver et vouloir répondre, dans la col.ère tu diras des choses que tu vas regretter, ça va te pousser même à poser des actes que tu regretteras »

Et d’ajouter: « Quand tu es fragile, l’idéal serait d’embaucher un Community manager pour gérer ta page, lui il publie, il te montre ce qu’il doit publier, tu valides et toi tu gères ta vie au calme . Les gens disent des choses qu’ils ne pensent pas souvent, des gens disent des choses juste pour vous énerver , des gens commentent juste pour vous répondre et non pour vous comprendre. Quelque soit le sujet , il y’a toujours des gens qui ne seront pas d’accord avec vous ».

« C’est parce que tu t’es connectée, tu es partie lire que ça t’a fait mal . Sinon si tu ne vois rien et que tu es chez toi à la maison ou dehors , qui va venir s’arrêter devant toi pour donner son avis » a conclu Souleymane Kamagate.