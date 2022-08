Affaire M’vemba: Apoutchou national apporte son soutien à Coco Emilia, « une lionne reste… »

Alors qu’elle traverse l’un des moments les plus sombres de sa vie en raison de son divorce avec Francis M’vemba, Coco Emilia peut tout de même compter sur le soutien de certains de ses collègues influenceurs, dont Apoutchou national.

Moins d’un an après leur mariage très onéreux qui a fait l’effet d’un séisme pailleté dans les médias, les deux tourtereaux Francis M’vemba et l’influenceuse Coco Emilia se retrouvent dans une affaire de divorce. En effet, Biscuit de Mer a demandé le divorce au père de sa fille après avoir découvert un certain nombre de vérité que lui avait caché ce dernier.

En plein processus de divorce, les deux anciens amoureux ne cessent de se lancer des piques à travers des commentaires et des « statuts visés ». Une situation qui fait le chou gras des réseaux sociaux et suscite depuis une avalanche de réactions.

Fatigué donc de lire des messages déshonorants sur l’influenceuse Camerounaise Biscuit de mer, le blogueur Ivoirien Apoutchou national a décidé d’adresser un message de soutien à sa collègue.

« Ils sont assis dans le noir à attendre que la chute des gens pour pouvoir se moquer. Mais comme Dieu est Dieu Nous trouverons toujours une solution pour pouvoir nous relever quelle que soit la situation qui se présente à nous. Une Lionne reste Une Lionne, l’amour n’a pas de frontière comme on le dit. Le cœur a ses raisons que la raison même ignore », a écrit le fils de l’actrice Bleu Brigitte.

Un message de soutien qui pourrait bien évidemment aider Coco Emilia à retrouver ses forces au milieu de cette rocambolesque affaire de divorce.