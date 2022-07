Affaire mère Célibataire: furieuse, Emmanuelle Keita recadre sèchement Juste Crepin

Les réactions continuent d’affluer au sujet des récents propos de l’influenceur Juste Crepin relatifs au mariage avec les mères célibataires. Lésée, Emmanuelle Keita qui fait partie de cette catégorie, vient de lui envoyer une cinglante réplique.

L’influenceur et chroniqueur Juste Crepin Gondo se trouve depuis quelques jours au cœur d’une grosse polémique. Lors d’une récente sortie médiatique, le jeune acteur et blogueur a ouvertement déconseillé aux hommes de se marier aux mères célibataires. Des propos qui ont fait l’effet d’un séisme pailleté sur la toile.

« Tu peux aimer l’arbre et puis, après les fruits seront amers, c’est possible. Et rien qu’à cause du goût des fruits, tu peux abandonner l’arbre », a-t-il déclaré pour justifier sa position.

Alors que sa déclaration suscite une avalanche de réactions dans le rang des internautes surtout les femmes, Juste Crepin est revenu à la charge pour enfoncer le clou.

« Donc si je comprend bien une femme a le droit d’avoir plein de critères, de les clamer sur des chaines de télévisions ou sur ses pages…. Mais quand un homme dis qu’il ne veut pas d’une femme qui a un ou des enfants on le diabolise. Il est misogyne, c’est sexiste… c’est a dire qu’on doit vous prendre comme vous êtes mais vous avez le droit de nous trier ? », a écrit l’influenceur.

Blessée par la position de Juste Crepin, Emmanuelle Keita qui n’a jamais sa langue dans sa poche est sortie de son silence. Dans une publication sur sa page Facebook, la jeune business woman et mère célibataire de trois enfants, a ouvertement tiré à boulets rouges sur le jeune blogueur.

« Juste con et crétin, rien de plus ! Qui donne la parole au genre-ci même ? Et c’est vraiment pas parce que je suis une mère célibataire, je trouve tellement déplacé. Mais bon liberté d’expression » a écrit Emmanuelle Keita sur son profil Facebook.