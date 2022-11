Affaire KS Bloom battu à Dakar: Crisba réagit, « l’histoire là est trop bizarre »

Les nouvelles révélations de KS Bloom sur sa mésaventure lors de son dernier voyage au Sénégal continuent de susciter des réactions. L’artiste béninois Crisba vient de donner son point de vue suite aux nouveaux détails donnés par l’artiste ivoirien dans une vidéo Live.

C’est la nouvelle affaire qui défraie la chronique depuis ce jeudi 17 novembre 2022. Le nouveau gagnant du Primud d’or 2022 KS Bloom a révélé avoir été violenté et battu par des policiers à l’aéroport du Sénégal lors de son dernier voyage au pays de Macky Sall.

« J’ai été battu par les agents de police sénégalais à l’aéroport de Dakar pendant plusieurs heures parce qu’un policier m’a poussé et que je me suis plaint à ses supérieurs. Que Dieu aide l’Afrique », a écrit le rappeur gospel dans un post sur sa page Facebook.

« J’ai déjà tout gâté dans l’aéroport là… »

Après ce court message annonçant la violence, KS Bloom est revenu à la charge pour donner les moindres détails de la scène dans un direct sur sa page Facebook. Et depuis sa sortie, les réactions ne cessent de fuser de toute part. Dans le rang des artistes, le rappeur béninois Crisba qui se trouve actuellement en France n’a pas manqué de réagi à l’affaire.

« L’histoire là est trop bizarre… hayiiiii… toi garçon on te tape tu restes tranquille… les mêmes personnes qui t’ont tapé te disent de les suivre et tu les suis sans ton staff… pour encore aller te faire taper… c’est grave ça… ces policiers risquent de très graves sanctions… c’est très très très grave de traiter un passager de la sorte… un passager qui n’a rien fait du tout… l’histoire est très bizarre… « , a écrit le rappeur béninois en légende de la vidéo dans laquelle son collègue racontait les détails.

Très remonté, Crisba a par la suite révélé ce qu’il aurait pu faire s’il était à la place de KS Bloom. « C’est quand le policier m’a poussé que j’ai déjà tout gâté dans l’aéroport là… maintenant si je garde mon sang froid et que j’arrive dans le bureau et qu’il me gifle alors là c’est dans le bureau que lui et moi on va da Boli vrai… et puis tu racontes un truc aussi grave en rigolant avec tes managers« , a indiqué le rappeur béninois.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que KS Bloom a des déboires au cours d’un voyage. Invité pour un concert au Cameroun en mai dernier, le Primud d’or 2022 n’avait pas pu honorer son engagement à cause d’une mal compréhension avec les organisateurs. Les affaires de l’artiste avaient été confisquées pour l’empêcher de quitter le pays. Le rappeur et son staff avaient réussi à quitter le pays suite à l’intervention de l’ambassadeur de la Côte d’ivoire au Cameroun.