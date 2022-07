Affaire Hamond Chic sur « Allô caviar »: La HAAC rompt le silence suite aux plaintes

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a finalement rendu sa décision suite aux nombreuses plaintes reçues à propos du premier numéro de l’émission « Allô caviar » animée par Coach Hamond Chic.

Depuis quelques jours, la chaîne de télévision Life Tv se trouve au centre d’une grosse polémique d’incitation à la débauche. Tout a commencé après la diffusion du premier numéro de l’émission « Allô caviar » animée par la coach Hamond Chic.

En effet, dans l’émission du lundi 24 juillet 2022, la coach matrimoniale dans la peau de chroniqueuse a reçu en direct une femme qui, enceinte d’un chauffeur cherchait des conseils. Après avoir posé sa préoccupation, Hamond Chic Caviar a vivement réprimandé la jeune femme d’être tombée enceinte d’un chauffeur, tout en lui conseillant de donner la grossesse à son « sugar dady »

« Tu n’es pas ambitieuse. Comment tu peux tomber enceinte d’un chauffeur ? Pourquoi tu lui as dit que tu es enceinte ? Prends l’enfant pour le donner à ton sugar daddy », a lâché la conseillère matrimoniale, devenue chroniqueuse-télé.

Très vite, les internautes se sont balancés sur la coach, au point de saisir l’autorité en charge de la régulation des médias. Comme annoncé sur sa page Facebook, la HAAC a finalement répondu aux différents signalements reçus de la part des internautes dans un communiqué rendu public et signé par le président de l’institution.

Life TV invitée à faire preuve de professionnalisme dans la programmation de ses émissions

« Suite à la diffusion de l’émission » ALLO CAVIAR » du lundi 25 juillet 2022 , la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ( HACA ) a reçu les responsables de la chaîne LIFE TV pour une séance d’audition le mercredi 27 juillet 2022 . La HACA a notifié à l’éditeur de la chaîne les manquements relevés et lui a rappelé ses obligations contenues dans la Convention et le Cahier des charges , notamment celle portant interdiction au titulaire de l’autorisation de programmer des émissions qui portent atteinte aux valeurs fondamentales de la République et de la famille , aux bonnes mœurs , … », peut-on lire sur le communiqué.

L’institution a par la suite demandé à LIFE TV de faire davantage peuve de professionnalisme et de responsabilité dans la programmation de ses émissions , surtout aux heures de grande écoute. « La HACA insiste sur la nécessité , pour les éditeurs de chaînes de télévision , de faire assurer une formation de base à leurs Animateurs sur les règles professionnelles inhérentes à la conduite des émissions », a indiqué le président de la HAAC.